«Сочи» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 17 декабря

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 2.60.

«Принято считать, что сверхплотный календарь нынешней регулярки даёт больше шансов на сенсации, поскольку лидеры сезона далеко не всегда играют против аутсайдеров в полную силу. В большинстве случаев это действительно так. Но не в отношении «Магнитки». Команда Разина может вчистую уступить кому-то из других грандов – особенно если у тех повышенная турнирная мотивация либо блестяще действует вратарь.

Но вот соперникам, которые ниже классом, «Металлург» в этом чемпионате не проиграл ещё ни разу. Ни на Дальнем Востоке, ни в конце длинного выезда, ни в других случаях, когда шансы на осечку особенно велики. Так что сочинским болельщикам не стоит ждать от уральского клуба подарков. Берём уверенную победу гостей и тотал больше пяти шайб. «Магнитка» — самая верховая команда этого регулярного чемпионата», — приводит слова Плющева «Ставка ТВ».