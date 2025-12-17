Скидки
«Сочи» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 1.81.

17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
«Пожалуй, самая яркая команда по итогам первой половины регулярки — «Магнитка». Если вы хотите увидеть праздник хоккея, включайте игру команды Андрея Разина. Именно под его руководством вернулся в статус главной звезды лиги Владимир Ткачёв, стал лучшим снайпером выступающий на непривычной позиции центрфорварда Роман Канцеров. А вот с Евгением Кузнецовым всё совсем неоднозначно.

Играет именитый нападающий редко, а Разин частенько высказывает недовольство физическими кондициями Кузнецова. Евгения даже не брали на Дальний Восток, чтобы он набирал форму в Магнитогорске, но и после возвращения особых изменений не было. В некоторых телеграм-каналах даже пошли слухи о скором обмене Кузнецова в «Спартак», но никакой почвы под ними нет — таких разговоров даже не велось.

Наверняка принципиальным матч с «Магниткой» будет для вратаря сочинцев Ильи Самсонова – он как раз был обменян в стан южан из магнитогорского клуба. Самсонов – воспитанник «Металлурга», но в клубе сделали выбор в пользу молодых Набокова и Смолина, так что для Ильи будет отличный шанс доказать, он способен на многое. Однако состав сочинцев намного слабее, поэтому в этой встрече прогнозирую уверенную победу гостей», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

