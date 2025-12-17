«ПСЖ» — «Фламенго»: прогноз Семёна Зигаева на матч за Межконтинентальный кубок

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Фламенго».

Ставка: проход «Фламенго» за 3.45.

«ПСЖ» в прошлом сезоне забрал все турниры, в которых только участвовал. В начале 2025-го судьбу Суперкубка Франции между парижанами и «Монако» решил единственный гол Дембеле в самой концовке. Уже весной команда Луиса Энрике стала чемпионом страны, при этом не проиграв ни одной встречи до официального оформления титула. Дальше был финал Лиги чемпионов, хотя групповой этап «ПСЖ» прошёл не без труда, но в плей-офф соперникам шансов не оставил. Как и в финале турнира, в котором французы просто унизили «Интер» (5:0). Неделю спустя команда Луиса Энрике добавила в копилку трофеев ещё один, в финале Кубка Франции «ПСЖ» без проблем разгромил «Реймс» (3:0).

«Фламенго» — народная команда из Рио-де-Жанейро, которая здорово провела 2025 год. Не так давно бразильцы выиграли Кубок Либертадорес четвёртый раз в своей истории и третий раз за шесть лет. А спустя несколько дней в восьмой раз стали чемпионом своей страны. Теперь им предстоит матч с «ПСЖ» за Межконтинентальный кубок, но в отличие от парижан бразильцам пришлось уже провести две встречи на турнире в Катаре. В 1/4 финала «Фламенго» переиграл мексиканский «Крус Асуль» — 2:1, а затем в полуфинале «Пирамидс» из Египта (2:0), теперь их ждёт решающий матч.

С одной стороны, «ПСЖ» — явный фаворит турнира и обладает классным подбором исполнителей, да и Межконтинентальный кубок французы ещё не выигрывали. С другой, у «Фламенго» прямо сейчас прекрасный тонус, они только разобрались с турнирами в Латинской Америке и уже успели провести в Катаре два матча и пройти период адаптации. В одной взятой встрече может произойти всё что угодно, как было в финале клубного чемпионата мира летом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».