«ПСЖ» — «Фламенго»: ставки и коэффициенты на финал Межконтинентального кубка — 2025

Комментарии

17 декабря в финале Межконтинентального кубка — 2025 встретятся французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, Катар. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 61% вероятности. Победа «Фламенго» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

«ПСЖ» приехал в Доху не просто за сувениром — Луис Энрике повёз полноценную обойму из 22 игроков. И это важный сигнал. Париж воспринимает матч как серьёзную точку в сезоне, а не как выставку достижений европейского футбола. Но без ложки дёгтя не обошлось. В заявке по-прежнему нет Хакими. Правый фланг обороны придётся закрывать альтернативами, а это всегда риск.

«Фламенго» — это такая команда, которая трофеи не ждёт, а выгрызает. В 2025 году наклёвывается целая авоська — чемпионат Бразилии, Суперкубок Бразилии, Кубок Либертадорес и, может быть, Межконтинентальный кубок. Мотивация достаточно серьёзная.

