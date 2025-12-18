«Локомотив» — ЦСКА: стал известен фаворит матча КХЛ

18 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на «Арене-2000» в Ярославле. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что составляет приблизительно 53% вероятности.

Победа ЦСКА оценивается в 3.75. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.30.

При этом аналитики не ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.30.

Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.97.