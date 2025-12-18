«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч в Ярославле

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.77.

Матч действительно сродни дерби. Личные встречи в этом сезоне добавляют масла в разговоры о комфортном для ярославского клуба сопернике: 5:1 и 4:1 в пользу «Локомотива» в сентябре и октябре соответственно. Но вот что важно. Это были матчи, где железнодорожники забирали инициативу дисциплиной и вторым темпом, а не карнавалом моментов. Армейцы же наверняка всё помнят и жаждут реванша.

Поэтому мы ждём здесь скорее кубковую по духу встречу, а не задорную регулярку: много борьбы у бортов, минимум свободного льда и длинные отрезки без опасных бросков с ходу. Плюс кадровые вопросы у хозяев в атаке — ещё один аргумент в пользу того, что игра может уйти в поиск первой ошибки, а не в лихую перестрелку голами.