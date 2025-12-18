Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч в Ярославле

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч в Ярославле
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.77.

Материалы по теме
«Майнц» — «Самсунспор». Рубрика «Эксперименты»
«Майнц» — «Самсунспор». Рубрика «Эксперименты»

Матч действительно сродни дерби. Личные встречи в этом сезоне добавляют масла в разговоры о комфортном для ярославского клуба сопернике: 5:1 и 4:1 в пользу «Локомотива» в сентябре и октябре соответственно. Но вот что важно. Это были матчи, где железнодорожники забирали инициативу дисциплиной и вторым темпом, а не карнавалом моментов. Армейцы же наверняка всё помнят и жаждут реванша.

Поэтому мы ждём здесь скорее кубковую по духу встречу, а не задорную регулярку: много борьбы у бортов, минимум свободного льда и длинные отрезки без опасных бросков с ходу. Плюс кадровые вопросы у хозяев в атаке — ещё один аргумент в пользу того, что игра может уйти в поиск первой ошибки, а не в лихую перестрелку голами.

Материалы по теме
«Шахтёр» — «Риека». Арда Туран решает задачу
«Шахтёр» — «Риека». Арда Туран решает задачу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android