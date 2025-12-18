СКА — «Ак Барс»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

18 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся СКА и «Ак Барс». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.

Букмекеры не видят здесь явного фаворита. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, в то время как победа «Ак Барса» идёт за 2.40. Ничья и овертайм оцениваются в 4.20.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.07.

Заключить пари на гол до истечения первой минуты предлагают за 11.0.