Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Ак Барс»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

СКА — «Ак Барс»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ
Комментарии

18 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся СКА и «Ак Барс». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.

Материалы по теме
В поисках контроля: почему СКА и «Ак Барс» не захотят повторить февральские 3:8
В поисках контроля: почему СКА и «Ак Барс» не захотят повторить февральские 3:8

Букмекеры не видят здесь явного фаворита. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, в то время как победа «Ак Барса» идёт за 2.40. Ничья и овертайм оцениваются в 4.20.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.07.

Заключить пари на гол до истечения первой минуты предлагают за 11.0.

Материалы по теме
Никитин против бывших: ЦСКА припомнит «Локомотиву» начало сезона
Никитин против бывших: ЦСКА припомнит «Локомотиву» начало сезона
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android