СКА — «Ак Барс»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Ак Барс» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5 голов за 1.77.

Почему здесь напрашивается «низ»? Во-первых, очные матчи умеют улетать в голевую вакханалию. Как это было, например, в феврале этого года, когда встреча завершилась со счётом 3:8. Но теперь как раз тот случай, когда логика дня другая. СКА в последние недели чаще ищет баланс и терпит, а «Ак Барс» делает ставку на дисциплину и прагматизм.

Во-вторых, при всей звёздности вывески матч слишком ценен для того, чтобы устраивать перестрелку с первых смен. СКА стремится закрепиться в топ-8 Запада, «Ак Барс» гонится за «Металлургом» на Востоке. Кто первым ошибётся, тот и проиграет. Ожидаем вязкий хоккей, где решат спецбригады и один-другой «мусорный» гол с пятака.

