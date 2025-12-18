Названы шансы «Наполи» и «Милана» в полуфинале Суперкубка Италии

18 декабря в матче полуфинала Суперкубка Италии встретятся «Наполи» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.77, что составляет приблизительно 35% вероятности.

Победа «Милана» тоже оценивается коэффициентом 2.77. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

При этом аналитики убеждены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.