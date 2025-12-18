Скидки
«Наполи» — «Милан»: прогноз на полуфинал Суперкубка Италии

Прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Италии «Наполи» — «Милан» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.15.

Аллегри и Конте замечательно знают друг друга. Успели пересечься после возвращения Массимилиано: в 5-м туре «Милан» на своём поле оформил победу со счётом 2:1, хотя более получаса действовал в меньшинстве после удаления Первиса Эступиньяна. Собственно, та неудача стала началом проблемного периода неаполитанцев. Неудачный отрезок преодолели, на победную серию вышли.

Выискивать тут фаворита сложно. Если вообще возможно. Ограничимся парой замечаний: в прошлом году оба матча с участием миланцев пробили тотал (2:1 и 3:2), а в пяти из шести последних очных встреч зрители увидели как минимум два мяча. Словом, аккуратный ТБ 2 голов за 1.60 выглядит надёжно.

Мы же пойдём дальше и заиграем ничью в первом тайме за 2.15. Принципиально новые условия, сильный соперник, до трофея рукой подать. На таком фоне дебют рискует получиться осторожным, а уж во втором тайме пойдёт повеселее. Обе команды сейчас исправно допускают ошибки в обороне, так что на два-три мяча мы вправе рассчитывать.

