«Шахтёр» — «Риека»: определён фаворит матча Лиги конференций
18 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся «Шахтёр» и «Риека». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове, Польша. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Шахтёра» предлагается с коэффициентом 2.16, что составляет приблизительно 72% вероятности.

Победа «Риеки» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

