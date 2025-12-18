«Майнц» — «Самсунспор»: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций

18 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся «Майнц» и «Самсунспор». Игра пройдёт на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце, Германия. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Майнца» предлагается с коэффициентом 1.63, что составляет приблизительно 63% вероятности.

Победа «Самсунспора» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.