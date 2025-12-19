«Болонья» — «Интер»: стал известен фаворит полуфинала Суперкубка Италии

19 декабря в матче полуфинала Суперкубка Италии встретятся «Болонья» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество миланцам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.79, что равно приблизительно 53% вероятности.

Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 4.72 (21%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.75 (26%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.