Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Болонья» — «Интер»: стал известен фаворит полуфинала Суперкубка Италии

«Болонья» — «Интер»: стал известен фаворит полуфинала Суперкубка Италии
Комментарии

19 декабря в матче полуфинала Суперкубка Италии встретятся «Болонья» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество миланцам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.79, что равно приблизительно 53% вероятности.

Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 4.72 (21%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.75 (26%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Материалы по теме
Джейк Пол — Энтони Джошуа: обойдёмся без теорий заговора
Джейк Пол — Энтони Джошуа: обойдёмся без теорий заговора
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android