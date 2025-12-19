Скидки
«Болонья» — «Интер»: прогноз на полуфинал Суперкубка Италии

Прогноз на матч Суперкубка Италии «Болонья» — «Интер» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Болонья» не проиграет в основное время за 2.10.

«Болонья» уверенно располагается в зоне плей-офф, а главное — держится в пятёрке сильнейших в чемпионате Италии. Из разочарований стоит вспомнить разве что недавнее поражение от «Кремонезе» на своём поле (1:3), хотя этот клуб успел навести шороху и отобрать очки у многих достойных соперников. На скудетто подопечные Винченцо Итальяно едва ли замахнутся, зато на зону Лиги чемпионов будут претендовать до последнего.

Казалось бы, «Интер» входит в другую весовую категорию. Хоть по звонкости имени, хоть по ресурсам, хоть по результатам. В тройке сильнейших Серии А, рассчитывает вернуть себе золото, ловко выступает в Лиге чемпионов. На первый взгляд с уходом Симоне Индзаги справились, а Кристиан Киву держит планку. Увы, есть существенная проблема.

Топ-матчи. С ними категорически не ладится хоть на внутренней арене, хоть в еврокубках. Стабильно пропускают, допускают ошибки, не столь хороши у чужих ворот. История противостояния тоже не вдохновляет. В прошлом сезоне в двух матчах с «Болоньей» набрано одно очко — 0:1 и 2:2. На таком фоне мы бы выбирали между 1Х за 2.10 и ИТБ 1 гола «Болоньи» за 2.30. Запаса прочности у миланцев пока не видно.

Комментарии
