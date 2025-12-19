Скидки
«Трактор» — «Металлург»: назван фаворит матча в Челябинске

«Трактор» — «Металлург»: назван фаворит матча в Челябинске
19 декабря в Челябинске местный «Трактор» примет «Металлург» на льду «Арены-Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, в то время как победа «Трактора» оценивается в 3.00. Ничья и овертайм идут за 3.90.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.12, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.80.

Гол на первой минуте идёт за 10.50.

