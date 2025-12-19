«Трактор» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.80.

До перерыва челябинцы потерпели четыре поражения подряд. Все — в основное время. Исправно пропуская не меньше трёх шайб, а от московского «Динамо» выгребли все восемь (4:8). Проигрывать 2:8 на своём льду на старте третьего периода… Всякое видели в Челябинске, но такого не было очень давно.

На таком фоне получить лидера сводной турнирной таблицы КХЛ сразу после паузы — это… Вы знаете, скорее хорошо, чем плохо. В том смысле, что времени перезагрузиться и переварить произошедшее было достаточно. А дальше можно сразу получить заряд уверенности, выдав на эмоциях хороший матч с топ-оппонентом. Ведь уверенности «Трактору» явно не хватало. Слишком часто рассыпались, если что-то шло не так.

Добавим сюда преимущество своего льда. К тому же «Металлург» уже успел провести один матч после паузы, погостив у «Сочи». А «Трактор» только-только вернётся на лёд. К слову, месяц назад соперники встречались в Челябинске. Хозяева уступили со счётом 3:4, зато сражались до самых последних секунд. Едва не добрались до овертайма.

Лезть в исходы мы не станем, ведь физическое состояние обеих команд за полторы недели могло существенно измениться. А вот базовый тотал больше 5.5 гола за 1.80 выглядит приятно. Также стоит рассмотреть ИТБ 2.5 гола «Трактора» за те же 1.80. Хозяева вполне способны проиграть, ведь «Металлург» крайне опасен. Но безволия и апатии им точно не простят. Особенно после восьми шайб от «Динамо».