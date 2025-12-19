«Боруссия» Д — «Боруссия» М: определён фаворит матча Бундеслиги
Поделиться
19 декабря в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Боруссии» Д предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 67% вероятности.
Победа «Боруссии» М оценивается коэффициентом 6.40 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.05 (19%).
При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 18 декабря 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:57
-
14:41
-
14:00
-
13:00
-
12:12
-
12:00
-
11:18
-
11:00
-
10:47
-
10:00
-
09:03
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 17 декабря 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:46
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:43
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:47
-
10:00