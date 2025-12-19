«Боруссия» Д — «Боруссия» М: определён фаворит матча Бундеслиги

19 декабря в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Боруссии» Д предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 67% вероятности.

Победа «Боруссии» М оценивается коэффициентом 6.40 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.05 (19%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.