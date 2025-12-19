«Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз на матч 19 декабря

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Боруссия» М от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.80.

В шести предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны, а в четырёх случаях вратарям приходилось вытаскивать из сетки по пять-семь голов на пару. Ждать от дортмундцев четырёх-пяти мячей не приходится, но свои моменты гости наверняка найдут. В последние недели конкретики в атаке стало гораздо больше, да и стандарты стали опаснее.

Словом, мы бы выбирали между обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.93 и тоталом больше 3 мячей за 1.80. Второй вариант нравится чуть сильнее. Исключать победу 3:0 определённо нельзя, в таком случае произойдёт возврат. Гости, конечно, прибавили, однако в Дортмунде в последние годы исправно проигрывали.