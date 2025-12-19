Джейк Пол — Энтони Джошуа: прогноз букмекеров на бой

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. В его главном бою сразятся Джейк Пол (12-1-0) и бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4).

Начало турнира запланировано на 4:00 мск. Ориентировочное время главного боя — 6:00 мск. Все поединки турнира покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается.

Букмекеры считают явным фаворитом Джошуа. Поставить на его победу можно за 1.12, в то время как на Джейка Пола — за 6.75. Заключить пари на ничью можно за 20.00.

На ТБ 3.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.81, а обратный исход доступен с котировкой 1.89.