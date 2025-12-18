«Наполи» — «Милан»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Милан».

Ставка: ТМ 1.5 за 2.80.

«Это не просто матч, это битва за финал. Да, цифры и положение команд в турнирной таблице чемпионата говорят о равновесии, но я смотрю в самое нутро этого противостояния. Это же Италия, где тактическая дисциплина и безупречная организация важнее любой импровизации. Противостояние зубров тренерского цеха — Конте и Аллегри.

Именно поэтому я хочу сказать вам, что не надо ждать фейерверка голов! Это будет высочайшего класса напряжённая тренерская дуэль уставших к концу года команд. Усталость и цена ошибки не дадут им разгуляться в плане результативности. Один точный удар, один момент истины, и мы узнаем финалиста», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».