«Наполи» — «Милан»: прогноз Анатолия Катрича на матч в Саудовской Аравии

«Наполи» — «Милан»: прогноз Анатолия Катрича на матч в Саудовской Аравии
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Наполи» — «Милан».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
«В этом матче я жду противостояние, где сильные стороны одной команды будут играть на уязвимости другой. Обе команды испытывают проблемы в организации обороны, что указывает на высокую вероятность результативной игры.

«Наполи» Антонио Конте в последних матчах выглядит несбалансированно: агрессивный прессинг оставляет пространство для контратак, что ярко использовали «Бенфика» и «Удинезе». «Милан», в свою очередь, пропустил дважды от «Сассуоло», и нет предпосылок в кратчайшие сроки наладить игру в обороне. В атаке у команд есть игроки, способные решить исход. В матче на вылет тренеры вынуждены делать ставку на сильные качества таких игроков, что заставит эту игру раскрыться», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

