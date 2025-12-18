«Наполи» — «Милан»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру 1/2 финала Суперкубка Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Наполи» — «Милан».

Ставка: ТМ 0.5 в первые 30 минут за 1.77.

«18 декабря будет сыгран первый полуфинальный матч Суперкубка Италии. С 2023 года в турнире участвуют четыре команды — помимо действующих чемпиона и обладателя Кубка Италии, это вторая команда Серии А прошлого сезона и финалист Кубка сезона-2024/2025. 19-го числа будет сыгран второй полуфинал и 22 декабря — финал. Этот мини-турнир в очередной раз будет проходить в Саудовской Аравии. Мой матч для разбора — «Наполи» — «Милан».

Игры между собой, посмотрим на шесть последних встреч начиная с 18 апреля 2023 года. 2023 год — 1:1 и 2:2. 2024 год: «Милан» — 1:0, «Наполи» — 2:0. 2025 год: март: «Наполи» — 2:1, сентябрь: «Милан» — 2:1. Здесь всё ровно. Почти так же ровно и в таблице чемпионата Италии: «Милан» второй — 32 очка, 24 забито, 13 пропущено. «Наполи» третий — 31 очко, 22 забито, 13 пропущено. Кто победит, даже не представляю. Поэтому первый вариант для прогноза, который, по мнению букмекеров, и случится, — ничья в матче.

И вариант №2 на рассмотрение для вас — выход в финал «Наполи». Во встрече примерно равных команд буду болеть за бедный юг. Просто из-за того, что когда-то мне посчастливилось играть против этого клуба с великим Диего. Я же выберу вариант — в первые 30 минут голов не будет. Вряд ли команды полетят в начале такой важной игры в атаку. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».