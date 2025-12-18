«Наполи» — «Милан»: прогноз Александра Мостового на матч Суперкубка Италии 18 декабря

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Наполи» — «Милан».

Ставка: ничья за 3.15.

«Ну что, полуфинал Суперкубка — очень и очень интересная история. «Наполи» и «Милан» лидируют в чемпионате, но при этом ни та, ни другая команда не выглядит неуязвимой. Поэтому и трудно предсказать, что здесь может произойти: вроде бы обе сильные по составу и статусу, однако осечки случаются у всех.

«Наполи» неплохо идёт в чемпионате, но в Лиге чемпионов иногда проваливается, и это сразу бросается в глаза. У «Милана» похожая картина: шли-шли уверенно, потом раз — и где-то не дожали, где-то ошиблись. Поэтому здесь нельзя сказать, что у кого-то есть железное преимущество, всё решат детали и ключевые моменты встречи.

Я думаю, что многое будет зависеть от того, кто первый забьёт мяч. Первый гол меняет всё: кто-то закрывается, кто-то вынужден раскрываться, и игра начинает идти по-другому. И ещё важно, как команды начнут: если с первых минут пойдут в прессинг и в высокий темп, то может получиться игра на качелях. Однако в таких полуфиналах часто бывает наоборот — в первую очередь осторожность, чтобы не ошибиться и не подарить гол.

Поэтому я и говорю: кто первым попадёт в свой момент, тот и задаст тон, а второму придётся уже реагировать. И вот здесь как раз может выйти рабочий сценарий — обмен голами и спокойные 1:1. Может быть, и не 1:1, но в основное время, вероятнее всего, ничья», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».