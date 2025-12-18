Скидки
«Лозанна» — «Фиорентина»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Лиги конференций

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Лиги конференций «Лозанна» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» за 2.12.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
18 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Лозанна
Лозанна, Швейцария
Не начался
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Друзья, «фиалкам» пора спасать свою репутацию. Это великий клуб, униженный чередой неудачных результатов в начале сезона. Жду, что они будут играть в атаку и давить всю игру. У швейцарцев нет большого опыта игры на таком уровне против подобных соперников, чтобы всерьёз зарубиться с «Фиорентиной».

Да, текущая форма итальянцев ужасна. Но в них проснулась гордость после смены тренера. По составу они сильнее в каждой линии. А когда такой тигр голоден, он не церемонится, а просто забирает своё. Тем более для прямого выхода в 1/8 им нужна только победа». — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

