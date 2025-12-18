Скидки
«Автомобилист» — «Динамо» Минск: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

«Автомобилист» — «Динамо» Минск: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» – «Динамо» Минск.

Ставка: ТБ 5 за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автомобилист» во вторник громко опозорился, проиграв дома «Барысу» 1:4. Так что теперь настрой у команды Заварухина будет абсолютно кубковым. Второй осечки подряд в предновогодней домашней серии уральцы позволить себе не могут. И, скорее всего, победят с разницей в две шайбы. За хозяев сыграет усталость минского «Динамо». Лидеры команды подустали после перелётов и непростых матчей на Кубке Первого канала. Да ещё и во вторник доигрались до буллитов в Ярославле.

Так что «Автомобилист» будет явно свежее. А с учётом того, что оборона обеих команд в данный момент небезупречна, победа хозяев будет ещё и результативной. Советовал бы ставить на то, что зрители увидят больше пяти шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

