«Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Череповце

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Северстали» за 1.79.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Практически год «Северсталь» и «Салават Юлаев» не встречались в очных матчах между собой. В этом сезоне коллективы представляют собой диаметрально противоположные версии самих себя. Год назад «Северсталь» и не помышляла о борьбе за первые строчки в турнирной таблице Западной конференции, а «Салават Юлаев» точно не думал, что далеко не обеспеченный выход в плей-офф — его возможный предел в текущем розыгрыше.

Так складывается, что череповчане подходят к первой встрече с уфимцами в 2025 году фаворитами. Единственное преимущество «Салавата Юлаева» заключается в том, что у него уже был матч после паузы на игры сборных. Он, правда, был проигран «Ак Барсу» в Казани. «Салават Юлаев» на некоторое время остался без Шелдона Ремпала, которому в срочном порядке надо было уехать на родину. Без него атакующий потенциал уфимцев сильно теряет в своей способности творить. «Северсталь» же подходит без видимых или осязаемых потерь. Она просто-напросто сильнее своего оппонента по данному матчу.

Череповец — фаворит, и, скорее всего, команда Козырева этот статус оправдает, набрав два очка в предстоящем противостоянии. «Салават Юлаев» же после короткого выезда вернётся домой, где в этом сезоне он действует в некотором смысле решительнее и уж точно успешнее», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».