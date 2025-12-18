СКА — «Ак Барс»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Ак Барс».

Ставка: ничья за 4.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Большой соблазн поставить на ничью в основное время. Не советовал бы ориентироваться на матч между этими соперниками, который прошёл в конце ноября в Казани. Тогда «Ак Барс» уверенно выиграл 5:2. Но СКА был вымотанным после того, как на протяжении месяца играл в основном с очень сильными оппонентами. И банально проиграл казанцам в «физике».

Сейчас оба клуба отдохнули. И хорошо размялись во вторник на командах менее высокого уровня. Питерцы забили четыре «Шанхаю», команда Гатиятулина – шесть «Салавату». В очной встрече и те и другие будут играть от атаки. Вратари что у хозяев, что у гостей не выглядят образцом надёжности. Поэтому в этой встрече точно будет минимум 6-7 заброшенных шайб и очень плотная борьба. Если не хотите рисковать с прогнозом на ничью, берите минимальную победу «Ак Барса». Мастерства в нападении у гостей побольше», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».