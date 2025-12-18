Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Ак Барс»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Ак Барс»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Ак Барс».

Ставка: ничья за 4.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Большой соблазн поставить на ничью в основное время. Не советовал бы ориентироваться на матч между этими соперниками, который прошёл в конце ноября в Казани. Тогда «Ак Барс» уверенно выиграл 5:2. Но СКА был вымотанным после того, как на протяжении месяца играл в основном с очень сильными оппонентами. И банально проиграл казанцам в «физике».

Сейчас оба клуба отдохнули. И хорошо размялись во вторник на командах менее высокого уровня. Питерцы забили четыре «Шанхаю», команда Гатиятулина – шесть «Салавату». В очной встрече и те и другие будут играть от атаки. Вратари что у хозяев, что у гостей не выглядят образцом надёжности. Поэтому в этой встрече точно будет минимум 6-7 заброшенных шайб и очень плотная борьба. Если не хотите рисковать с прогнозом на ничью, берите минимальную победу «Ак Барса». Мастерства в нападении у гостей побольше», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
КХЛ: злопамятный ЦСКА и осторожный СКА
КХЛ: злопамятный ЦСКА и осторожный СКА
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android