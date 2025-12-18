Скидки
СКА — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.80.

18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Ак Барс
Казань
«Возможно, центральное противостояние дня пройдёт в Санкт-Петербурге. Некогда участники финала Кубка Гагарина 2015 года сойдутся в матче команд, которые по ходу нынешнего чемпионата уже успели нас несколько раз разочаровать и приятно удивить.

Петербуржцы точно имеют долю в компании, производящей валидол, ибо регулярный чемпионат у команды Игоря Ларионова плавным точно не назовёшь. Сейчас СКА на шестом месте. В прошлом сезоне мы бы говорили, что это очень низко. Таковой данная строчка для СКА является и сейчас, но, если учитывать новые вводные и обстоятельства игрового хоккейного года, дела петербуржцев налаживаются. За последние пять игр, например, допущено только одно поражение, и то это был Хабаровск, где формально волею судеб СКА принимал местный «Амур» на его же арене. У «Ак Барса» статистика за предыдущие пять игр точно такая же: четыре победы и одно поражение, однако у СКА во всех пяти вышеназванных играх были набраны очки. А значит, последней командой, с которой клуб Ларионова не смог заработать в копилку очки, был казанский «Ак Барс».

Петербуржцы находятся лишь на седьмой строчке Западной конференции по набранным очкам на родном льду. «Ак Барс» — на втором месте на Востоке по успешности выездных противостояний. При равном количестве игр у СКА дома и у «Ак Барса» в гостях коллективы имеют практически идентичный показатель набранных очков в вышеуказанных условиях. Это нам обещает бескомпромиссную встречу двух именитых коллективов с достаточно малым количеством заброшенных шайб», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

