«Локомотив» — ЦСКА: ставка Бориса Миронова на встречу КХЛ

«Локомотив» — ЦСКА: ставка Бориса Миронова на встречу КХЛ
Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 5.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» туговато вкатился в регулярку после паузы: во вторник сначала вёл 2:0 у подуставшего минского «Динамо», но потом полностью потерял контроль над игрой и мог уступить в основное время. Армейцам же перерыв, наоборот, пошёл на пользу. Красно-синие наладили игру в обороне, в атаке выглядят намного свежее, чем до перерыва. Да и хоккеистам, ездившим на Кубок Первого канала, выступления в свитере сборной пошли на пользу. Тот же Полтапов эмоционально подзарядился и во вторник стал главным героем победного матча в Тольятти.

Так что ставил бы на минимальную победу ЦСКА. Никитин настроит свою команду по максимуму. Тренеру, который весной брал чемпионство для Ярославля, а потом не получил от руководства клуба даже перстень, очень хочется наконец-то обыграть свою бывшую команду. В сентябре армейцы уступили «Локомотиву» дома (1:5), в октябре – в гостях (1:4), однако теперь момент для победы идеальный. Москвичи сумеют воспользоваться временной слабостью соперника. Берите их победу с тоталом меньше пяти шайб, ведь атака хозяев сейчас явно не в лучших кондициях», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

