Госдума приняла законопроект о самозапрете на ставки

Госдума приняла законопроект о самозапрете на ставки
Госдума сегодня сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о самозапрете на ставки.

Ко второму чтению в документ внесли поправки. В частности, букмекеров могут обязать выплачивать выигрыш по каждому пари сразу же на карту или электронный кошелёк игрока.

Кроме того, букмекеры будут обязаны выплатить выигрыши самоисключённым игрокам по ставкам, сделанным до включения их в перечень, а также вернуть деньги по ставкам на события, которые пройдут после самоисключения.

Минимальный срок самоограничения — один год. Заявление о самоограничении или о снятии статуса можно будет подать через «Госуслуги» и в МФЦ.

Реестр установивших самозапрет будет вести ЕРАИ. Компании будут обязаны разместить баннер о возможности самоисключения на своих сайтах.

