Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Болонья» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

«Болонья» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Болонья» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обидное поражение «Болонья» потерпела в последнем туре в игре с «Ювентусом» дома. Вроде равный был футбол, но пропустили, получили удаление… В общем, не в лучшем расположении духа едут в Катар.

«Интер» потерял Чалханоглу, и без турка в середине поля конструктива будет меньше. Проблемы кадровые и оборону затронули, Думфриса не хватает, опытного Ачерби.

Я бы здесь обратил внимание, конечно, на общекомандный опыт «Интера». Он уже собаку съел на таких встречах, таких мини-турнирах. Почти все футболисты миланского клуба через такое проходили. Для «Болоньи» многое будет в новинку.

В целом «Болонья» играет достаточно аккуратно, особенно против маститых соперников. А «Интер» точно не станет раскрываться, понимая сильные стороны болонцев. Он сконцентрируется на защитных действиях, постарается по ходу матча найти моменты, где можно будет исполнить. Мастера у него класснее, чем у «Болоньи».

Я здесь не жду обилия голов. До трофея всего два шага. Для «Болоньи» это огромный шанс. «Интеру» титул тоже важен, Киву всё-таки первый сезон работает. Поэтому поставлю на «тотал меньше 2.5». Эмоций будет много, карточек. Но всё может решить один гол, как в последней встрече весной. Тогда «Болонья» победила 1:0, забив в компенсированное время», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Болонья» — «Интер». Очередная катастрофа в большом матче
«Болонья» — «Интер». Очередная катастрофа в большом матче
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android