«Болонья» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Болонья» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.

«Обидное поражение «Болонья» потерпела в последнем туре в игре с «Ювентусом» дома. Вроде равный был футбол, но пропустили, получили удаление… В общем, не в лучшем расположении духа едут в Катар.

«Интер» потерял Чалханоглу, и без турка в середине поля конструктива будет меньше. Проблемы кадровые и оборону затронули, Думфриса не хватает, опытного Ачерби.

Я бы здесь обратил внимание, конечно, на общекомандный опыт «Интера». Он уже собаку съел на таких встречах, таких мини-турнирах. Почти все футболисты миланского клуба через такое проходили. Для «Болоньи» многое будет в новинку.

В целом «Болонья» играет достаточно аккуратно, особенно против маститых соперников. А «Интер» точно не станет раскрываться, понимая сильные стороны болонцев. Он сконцентрируется на защитных действиях, постарается по ходу матча найти моменты, где можно будет исполнить. Мастера у него класснее, чем у «Болоньи».

Я здесь не жду обилия голов. До трофея всего два шага. Для «Болоньи» это огромный шанс. «Интеру» титул тоже важен, Киву всё-таки первый сезон работает. Поэтому поставлю на «тотал меньше 2.5». Эмоций будет много, карточек. Но всё может решить один гол, как в последней встрече весной. Тогда «Болонья» победила 1:0, забив в компенсированное время», — приводит слова Титова «РБ Спорт».