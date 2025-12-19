Скидки
«Болонья» — «Интер»: прогноз Анатолия Катрича на полуфинал Суперкубка Италии

Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Болонья» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.63.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда Винченцо Итальяно демонстрирует хороший футбол в этом сезоне, однако в таком плотном графике может столкнуться с дефицитом свежести, что уже проявилось в матче с «Ювентусом». «Интер» же, несмотря на отдельные осечки, обладает более глубокими составом и скамейкой, что на данном этапе сезона критически важно. Миланцы мотивированы вернуть себе Суперкубок после поражения в прошлогоднем финале. Предполагаю, что мастерство игроков линии атаки, общий класс игроков и опыт таких противостояний кубковых турниров «нерадзурри» станут решающими факторами в этой встрече», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

