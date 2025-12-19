«Болонья» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на игру Суперкубка Италии 19 декабря

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Болонья» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.70.

«В принципе, здесь «Интер», конечно же, фаворит. Но «Болонья» — команда, которая в прошедшем чемпионате стала настоящим сюрпризом, вышла в Лигу чемпионов, играет на хорошем уровне, поэтому недооценивать её точно нельзя. Команда неплохая, умеет держать мяч, терпеть, но всё равно чего-то ей не хватает, не хватает именно стабильности и глубины состава, особенно когда начинаются серьёзные отрезки сезона.

«Интер», конечно, является фаворитом. Другое дело — он нас тоже иногда удивляет. Потому что команда настолько опытная, порой этот опыт даже зашкаливает, и они умудряются проигрывать там, где, казалось бы, всё под контролем. До сих пор у меня в голове это разгромное поражение в финале Лиги чемпионов, которое многие не ожидали. Поэтому ясно, что и сами игроки это помнят, и тренерский штаб это помнит, и такие вещи всегда сидят где-то в голове.

Поэтому «Болонья» может воспользоваться какими-то своими шансами, особенно если «Интер» где-то расслабится или сыграет не на максимуме. Но в целом, если говорить про класс, подбор футболистов, опыт, «Интер» всё равно сильнее. Думаю, игра будет непростая, с моментами у обеих команд, скорее всего, миланцы победят. Поэтому вариант, например, 2:1 в пользу «Интера» выглядит логично», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».