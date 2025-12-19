«Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Боруссия» М.

Ставка: победа «Боруссии» Д в один—два мяча за 2.18.

«Последний,15-й тур, Бундеслиги в календарном году стартует в пятницу, как обычно нас ждут три интересных игровых дня. Потом наступит пауза до 9 января, рождественские каникулы. Тур открывают две «Боруссии» — из Дортмунда и Мёнхенгладбаха. Сразу скажу, что один из вариантов прогноза для вас — победа хозяев с форой (-1).

Дортмундцы просто сильнее по составу, на домашней арене они прибивают все команды, которые находятся ниже шестого места. Две домашние победы в Лиге чемпионов-2025/2026 над испанскими клубами — «Атлетиком» (4:1) и «Вильярреалом» (4:0) — тоже забывать не будем. Статистика игр в Дортмунде между клубами впечатляет — 12 побед подряд у хозяев.

Второй вариант: тотал в матче больше трёх мячей. Последние четыре матча в Дортмунде [закончились со счетами] 6:0, 5:2, 4:2, 3:2. В пятницу тоже ожидаю предновогодний голевой карнавал. Я же выберу победу «Боруссии» Дортмунд с разницей в один или два мяча. В победе хозяев уверен, а в разгроме гостей — нет. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».