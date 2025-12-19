«Валенсия» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Мальорка».

Ставка: победа «Валенсии» за 2.00.

«Летучие мыши» переменчивы. В первом тайме против «Атлетико» «оранжевые» показывали яркую игру, но после перерыва поникли. За сезон у хозяев мало побед (одна за последние 11 туров), а обороны не видно: 25 пропущенных голов за 16 матчей. Несмотря на успехи в Кубке, выход в 1/8 финала не спасает от возможного вылета из элиты. Домашние матчи на «Месталье» радуют — всего два поражения в восьми встречах и хорошая защита (менее одного гола за игру), что помогает подшефным Карлоса Корберана бороться с сильными соперниками. Многое в предстоящем матче будет зависеть от игры обороны. К примеру, 22-летнего Хесуса Васкеса, который в нынешнем сезоне далёк от своей прошлогодней формы. Но что же будет на этот раз?

«Островитяне» движутся в правильном направлении. После вылета из Кубка Испании их главная цель — избежать борьбы за выживание в чемпионате. За пять туров команда Аррасате набрала восемь очков, а результативность атаки остаётся высокой — семь голов за пять матчей после возвращения Ведата Мурики. Однако проблемы в выездных матчах: всего одна победа в восьми играх на чужой земле, что для команды, обычно сильной дома — недостаточно. Часто в гостях допускают ошибки в защите, пропустили 14 мячей, что требует внимания для решения более высоких задач. После прошлого матча надежду на светлое будущее подаёт форвард Хавьер Льябрес, который хоть и не забил, но оставил отличное впечатление благодаря своей максимальной отдаче на футбольном поле.

«Киноварные» слабее в гостях, а дома показали силу — победы над «Хетафе» и «Атлетиком». Но всё же фактор «Местальи» решает, и поставлю на победу «Валенсии», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».