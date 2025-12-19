Скидки
«Сибирь» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Сибирь» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Адмирал».

Ставка: победа «Сибири» за 2.41.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У обоих соперников поровну очков, оба ставят цели быть в плей-офф и потому не имеют права на осечку во встрече с прямым конкурентом. Кстати, ещё важен и тот факт, что у этих двух команд по ходу сезона состоялись отставки тренеров. Казалось бы, такие предматчевые расклады обещают равную борьбу с непредсказуемым сюжетом. Но здесь – явно другой случай. «Сибирь» выглядит однозначным фаворитом.

Во-первых, хозяева заметно преобразились после паузы, серьёзно улучшив игру и в атаке, и в обороне. Во-вторых, они по делу обыграли во вторник мощный «Авангард» — и теперь на стороне команды Люзенкова и чисто хоккейные козыри, и эмоциональный подъём. В-третьих, у «Адмирала», наоборот, с психологией не всё гладко. В среду в гостях у другого прямого конкурента, «Амура», приморцы выглядели морально подавленными. Да и в игре очень много недочётов. Поэтому «Сибирь» должна брать очки на своём льду. Не думаю, что нас ждёт результативный матч, но шайбы три хозяева при этом забросить должны», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

