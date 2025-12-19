«Сибирь» — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 19 декабря

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Адмирал».

Ставка: победа «Сибири» за 2.41.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» и «Адмирал» встретятся в Новосибирске в момент, когда обеим командам очень важны очки, но контекст у них разный. Для хозяев это шанс подтвердить, что домашний лёд после паузы снова может быть опорой, для гостей — возможность зацепиться за один из самых непростых выездов и не потеряться в борьбе за плей-офф после ухода Леонида Тамбиева.

Что с «Сибирью»? Новосибирцы весь сезон балансируют на тонкой грани. Команда уже успела выдать очень сильные матчи дома, где при поддержке трибун «Сибирь» традиционно добавляет в движении, агрессии и самоотдаче. Но при этом осечек было гораздо больше: то не хватит реализации в моментах, то в третьем периоде появляется необязательное удаление или ошибка в своей зоне, которая ломает весь предыдущий труд. После паузы особенно важно, как команда входит в игровой ритм. «Сибирь» умеет играть компактно, плотно в средней зоне, душить соперника своим темпом и навязывать вязкий, тяжёлый хоккей. Когда новосибирцы попадают в свой рисунок — они превращают домашний лёд в довольно неприятное место даже для топ-клубов. Собственно, это случилось в прошлом матче с «Авангардом» 4:2.

Что с «Адмиралом»? «Адмирал» в этом сезоне снова живёт на границе возможностей. Команда много работает, старается компенсировать разницу в классе дисциплиной и игрой без шайбы, но в нападении системно не хватает глубины и регулярности. У дальневосточников бывают хорошие отрезки, когда они цепляются за очки даже против сильных соперников, но удерживать уровень на дистанции сложно. Переезды и календарь тоже играют свою роль. Любой выезд на запад для «Адмирала» — это история про перелёты, смену часовых поясов, адаптацию к другому времени. В таких условиях чаще всего приходится играть проще, осторожнее и тратить много сил даже на то, чтобы просто «удержать» матч в равной зоне, не говоря уже о доминировании. А тут ещё отставка тренера, который собирал эту команду несколько лет. Прошлый матч с «Амуром» показал, что у «Адмирала» остаются проблемы (1:3).

Чего я жду от матча? Жду достаточно вязкую, но при этом управляемую «Сибирью» игру. Хозяева дома должны забирать инициативу, подолгу держать шайбу в чужой зоне, активно идти в борьбу и давить за счёт движения. «Адмирал» в такой ситуации должен будет терпеть и ждать своих шансов впереди.

Но на длинной дистанции всех 60 минут, с учётом домашнего льда, мотивации «Сибири» и более высокого запаса прочности по составу, я всё-таки больше верю в хозяев. Это тот матч, который им нужно забирать именно за счёт системности и дисциплины, а не только эмоций», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».