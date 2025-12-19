«Трактор» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Челябинске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Металлург».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.93.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Одно из уральских дерби в программе пятничного хоккея точно скрасит ваш вечер. Встречи между «Трактором» и «Металлургом» чаще всего проходят действительно в крутой и разнообразной борьбе. Сейчас и команды находятся в разных статусах с точки зрения турнирной таблицы да и качества хоккея тоже. «Металлург» после перерыва на матчи сборных уже сыграл с «Сочи», и там случилось знаменательное событие. Нет, очередная победа в рамках данного регулярного чемпионата ту ни при чём, а вот первая шайба Евгения Кузнецова за магнитогорцев точно поспособствует моральной устойчивости знаменитого российского форварда.

«Трактор» после перерыва ещё не выходил на лёд в рамках официальной встречи с соперником. С точки зрения игрового тонуса это точно может сказаться, но только в какую сторону? Кроме того, «Трактор» ведь заходит в эту часть регулярного чемпионата с ещё и новым главным тренером, который до этого только небольшой период в своей карьере специалиста имел возможность именно возглавлять коллектив КХЛ. Евгений Корешков до этого работал в челябинской команде, с местными устоями он знаком.

Способен ли «Трактор» совершить сенсацию? Челябинцы будут грызть свой гранит, но науку из него в матче с таким «Металлургом» извлечь будет сложно. Однако иногда в регулярном чемпионате бывают разные отрезки у даже очень сильных и превосходящих всех в мастерстве коллективов. Исторически встречи «Трактора» и «Металлурга» получаются голевыми. Будем надеяться, что и в этот раз команды нас не подведут и забросят приличное количество шайб в ворота друг друга», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».