«Трактор» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

«Трактор» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ
Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.10.

«Трактор» позже всех вернулся к игре после паузы в чемпионате. И это хозяевам однозначно в минус. Соперник-то неплохо размялся в Сочи, восстановив игровые кондиции и при этом потратив на уверенную победу минимум сил.

До перерыва челябинцы четырежды подряд проиграли соперникам из категории лидеров турнирной таблицы. И за время паузы мало что изменилось. Нового вратаря не появилось, Корешков утверждён главным тренером, но времени на шлифовку командной тактики у него было минимум из-за занятости в сборной. Так что сегодня у «Трактора» будет пятое подряд поражение. «Металлург» в хорошей форме, много забивает и всегда особо настраивается на соседей по области. Берите уверенную победу гостей и тотал больше пяти шайб. Или ещё больше – в ноябре во встрече между этими соперниками было семь заброшенных шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

