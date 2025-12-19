Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Джейк Пол — Энтони Джошуа: ставки и коэффициенты на бой 20 декабря

Джейк Пол — Энтони Джошуа: ставки и коэффициенты на бой 20 декабря
Комментарии

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. В его главном бою сразятся Джейк Пол (12-1-0) и бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4).

Материалы по теме
Джейк Пол — Энтони Джошуа: обойдёмся без теорий заговора
Джейк Пол — Энтони Джошуа: обойдёмся без теорий заговора

Начало турнира запланировано на 4:00 мск. Ориентировочное время главного боя — 6:00 мск. Все поединки турнира покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается.

Букмекеры считают явным фаворитом Джошуа. Поставить на его победу можно за 1.12, в то время как на Джейка Пола — за 6.75. Заключить пари на ничью можно за 20.00.

На ТБ 3.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.81, а обратный исход доступен с котировкой 1.89.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android