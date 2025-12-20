«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: стал известен фаворит матча чемпионата Англии

20 декабря в матче 17-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.12, что равно приблизительно 47% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.52. Ничейный исход можно найти в линии за 3.84.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.