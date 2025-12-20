«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч в Лондоне

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют — нет за 2.40.

Тактическая картинка просится сама собой. «Тоттенхэм» при Томасе Франке любит темп и вертикальность, но без Мэддисона и Соланке всё чаще вынужден упрощать. А с упрощением легче обороняться. «Ливерпуль» Арне Слота, наоборот, спокойно проживает матчи через структуру и терпение. Где надо — переждёт, где можно — укусит. Потихоньку приходит в себя.

Ставка могла бы выглядеть как почти гарантированные «обе забьют». Потому что вывеска, потому что Англия, потому что «шпоры» дома. Но конкретно в этом составе хозяева могут просто не дотянуться до стабильных моментов. А «Ливерпуль» без Салаха будет осторожнее, хотя у него и остаётся качество, чтобы забить первым и заставить соперника нервничать.

Отсюда и ставка. Мы бы не лезли в исходы, ведь слишком много если у обеих команд. А вот мысль, что хотя бы одна команда останется без гола, выглядит уже не ересью, а вполне рабочим планом. Такой вариант, кстати, заходил в трёх из пяти прошлых матчей в разных турнирах и у «Тоттенхэма», и у «Ливерпуля».