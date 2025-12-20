Названы шансы «Эвертона» отобрать очки у «Арсенала»

20 декабря в матче 17-го тура чемпионата Англии встретятся «Эвертон» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.80, что составляет приблизительно 54% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 4.80 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.70 (26%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.