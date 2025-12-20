«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч 17 -го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 2.00.

Подопечные Микеля Артеты явно сбились с чемпионского курса. Несколько травм в центре обороны, усталость на фоне плотного календаря — и оплошности не заставили себя ждать. Достаточно сказать, что «Арсенал» не может выиграть два матча АПЛ подряд на протяжении шести туров, хотя прежде переламывал через колено кого угодно.

Пропускать стали гораздо чаще привычного, перекрывать результативностью выходит далеко не всегда. Потому расклад букмекеров выглядит логично. Разумеется, шансы гостей выше, однако нынешний «Эвертон» меньше всего тянет на обречённого. Да и вообще, на своём поле имеет хорошую историю противостояния. Между прочим, две победы и ничья в четырёх предыдущих встречах.

Так что при желании вполне можно заиграть 1Х за приятный глазу коэффициент 2.15. Нам же больше нравится тотал больше 1 гола в первом тайме за 2.00. Ждать тут голевого парада несколько наивно, однако планка кажется слишком заниженной. «Арсенал» по своим меркам стал пропускать часто и много, а «Эвертон» в принципе без гола уходит редко. Даже один мяч до перерыва обеспечит нам возврат.