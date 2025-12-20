Названы шансы мадридского «Реала» победить «Севилью»

20 декабря в матче 17-го тура испанской Примеры встретятся «Реал» и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.27, что составляет приблизительно 77% вероятности.

Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 10.8 (9%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.70 (14%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.