«Реал» — «Севилья»: прогноз на матч в Мадриде

«Реал» — «Севилья»: прогноз на матч в Мадриде
Комментарии

Прогноз на матч 17 -го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: победа «Севильи» с форой (+2) за 1.77.

У «Реала» полно проблем и травмированных, «Барселона» ушла далеко. К счастью, «Севилья» нынче совсем не та, что прежде. За выживание не борется — и на том спасибо. Но к обитанию в нижней половине турнирной таблицы привыкла, а побед на выезде не знает с сентября.

Потому даже в своём нынешнем состоянии «Реал» остаётся явным фаворитом. Уж по крайней мере на своём поле. На всякий случай напомним статистику очных встреч: четыре победы в родных стенах кряду, все с разницей в один-два мяча.

С учётом состояния хозяев лезть в большие форы крайне опасно. Нам нравится вариант с победой «Севильи» с форой (+2) за 1.77, всё же предпосылок для разгрома тут не видно. Если хотите рискнуть, рассмотрите вариант с победой «Реала» с разницей в один мяч за 4.20. На что-то принципиально большее мадридцы пока не способны.

