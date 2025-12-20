Скидки
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: букмекеры определили шансы

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: букмекеры определили шансы
Комментарии

20 декабря в матче 17-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.24, что равно приблизительно 81% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 13.40. Ничейный исход можно найти в линии за 7.42.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

