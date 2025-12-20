«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 1.79.

У «Вест Хэма» сезон можно сравнить с затяжной перестройкой прямо во время пожара. Команда идёт в зоне вылета, а вокруг состава уже гуляют трансферные сюжеты — тот же Фюллькруг фактически выпал из планов и фигурирует в разговорах про аренду, причём на фоне постоянных проблем со здоровьем. Нуну Эшпириту Санту, назначенному осенью, сейчас важнее просто выжить, чем играть в красивый футбол на «Этихаде».

Однако списывать гостей полностью тоже нельзя. У них есть простая формула угрозы: Боуэн, если будет один качественный пас в правильную зону, Пакета — если матч вдруг раскроется. И стандарты. «Сити» без Родри периодически даёт соперникам шанс пожить у своей штрафной, а «Вест Хэм» как раз любит такие короткие отрезки надежды.

Вопрос лишь в том, сколько таких отрезков будет. Если смотреть в таблицу, исход угадывать неинтересно — он очевиден. Интереснее форма матча. Нам кажется, «Сити» своё заберёт, но всухую может и не получиться. Слишком много кадровых минусов у хозяев в структуре, а гости всё-таки способны укусить одним эпизодом, как это было с «Астон Виллой» (2:3), «Брайтоном» (1:1) и «МЮ» (1:1).