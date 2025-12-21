«Жирона» — «Атлетико»: определён фаворит матча чемпионата Испании

21 декабря в матче 17-го тура испанской Примеры встретятся «Жирона» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.74, что равно приблизительно 55% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 4.55 (21%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 (24%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.