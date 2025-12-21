«Жирона» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч

Прогноз на матч 17 -го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Атлетико» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Атлетико» за 1.78.

Единственная отдушина мадридцев — находятся в топ-8 Лиги чемпионов. В середине недели играли со скромным «Атлетико Балеарес» в Кубке Испании, но там до решающих стадий слишком далеко. Вырисовывается не слишком приятная перспектива: сезон в Ла Лиге практически потерян, а в Лиге чемпионов хватает команд посильнее.

«Атлетико» крайне бледно выступает на выезде. Всего две победы в восьми матчах при отрицательной разнице мячей 8:9. Как видно, голы даются с трудом. В то же время «Жирона» пропускает оптом и в розницу, в том числе на своём поле: 14 штук за те же восемь игр. Думается, пару голов гости найдут, для победы этого хватит. Предыдущие выезды в Жирону с точки зрения результативности складывались изумительно — 4:0 и 3:4.

На ИТБ 1.5 гола «Атлетико» дают 1.78, можно даже рассмотреть ИТБ 2 гола гостей за 2.55. На П2 коэффициент даже ниже, а «Жирона» в последнее время приободрилась и повадилась набирать очки. Так что результативная ничья тут не исключается.